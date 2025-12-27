Partidos de hoy, domingo 28 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atalanta vs. Inter Milán por la Serie A. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, domingo 28 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Sunderland vs. Leeds United – Disney+ Premium, ESPN

11:30 a.m. Crystal Palace vs. Tottenham – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. AC Milan vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN

09:00 a.m. US Cremonese vs. Napoli – Disney+ Premium, ESPN 2

12:00 p.m. Bologna vs. Sassuolo – Disney+ Premium

2:45 p.m. Atalanta vs. Inter Milán – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, A-League – Australia

03:00 a.m. Melbourne City vs. Perth Glory – A-Leagues YouTube

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

3:00 p.m. Costa de Marfil vs. Camerún – Claro Sports, Claro Sports YouTube

Partidos de hoy, Liga de Portugal

1:00 p.m. SC Braga vs. Benfica – GolTV, GolTV Play

3:30 p.m. Sporting Club vs. Río Ave – GolTV, GolTV Play