No solo fue la caída de Messi: bronca en el amistoso del Inter Miami ante Independiente del Valle [VIDEO]

El último jueves por la noche, Inter Miami jugó su cotejo amistoso pendiente contra el Independiente del Valle, que terminó en victoria del cuadro estadounidense, aunque por un momento el resultado quedó de lado.

Sucede que en el primer tiempo se dio una bronca entre los jugadores del cuadro ecuatoriano y del Inter Miami, con protagonismo del delantero uruguayo Luis Suárez. Los hechos fueron cerca de los 20 minutos, cuando el encuentro iba empatado a uno.

En las imágenes de la cadena internacional ESPN, se observa cómo jugadores del Inter Miami como del IDV empezaron a discutir en plena área chica del elenco norteamericano, el cual es el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS).

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

No todo fue amistoso en el Inter Miami ante Independiente del Valle. | Fuente: Disney+

¿Cómo fue la bronca en el Inter Miami?

Estuvieron a punto de irse a las manos y hasta el 'Pistolero' Suárez se llevó las miradas al discutir con uno de sus rivales.

El atacante uruguayo habló fuerte con Jordy Alcívar y le reclamó a este último su actitud a la hora de separar a sus compañeros. Todo se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos.

De esta manera es que el árbitro del cotejo decidió amonestar a algunos jugadores tanto del Inter Miami como del Independiente del Valle. Hay que tener en cuenta que el cotejo se jugó de Puerto Rico.

Además, hubo confusión en el terreno de juego ya que ambos elencos disputaron el amistoso internacional con camisetas negras. Por momentos, los futbolistas erraron sus pases y le dieron la pelota al equipo contrario.

Lo que le viene al Inter Miami

Por otra parte, y tras el partido frente al Independiente del Valle, Inter Miami se prepara para volver a la acción en lo que tiene que ver con la MLS ahora en la segunda fecha.

Este domingo, las 'Garzas' juegan de visitante contra el Orlando City en el Inter&Co Stadium. El equipo de Lionel Messi y compañía está obligado a ganar debido a la caída 3-0 que sufrió a manos de LAFC en la jornada inaugural.