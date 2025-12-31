Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 1 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League

Partidos de hoy, jueves 1 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, jueves 1 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 1 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sunderlan vs Manchester City por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves e de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

12:30 p.m. | Liverpool vs Leeds - ESPN, Disney+
12:30 p.m. | Crystal Palace vs Fulham - Disney+
3:00 p.m. | Sunderland vs Manchester City - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Brentford vs Tottenham - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

7:30 a.m. | Blackburn Rovers vs Wrexham - Disney+
10:00 a.m. | Southampton vs Millwall - ESPN 5, Disney+
12:30 p.m. | Sheffield United vs Leicester City - ESPN 5, Disney+

