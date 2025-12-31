Manchester City vs. Sunderland: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Premier League 2026?

Sunderland vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este jueves 1 de enero en el Stadium of Light, en Sunderland, por la fecha 19 de la Premier League 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Con ocho victorias consecutivas para cerrar el 2025, el Manchester City apunta a mantener esa racha en el comienzo del nuevo año. Pep Guardiola ha consolidado la base de su equipo, con Donnaruma en el arco, Cherki siendo la sensación ofensiva y el talento goleador de Haaland.
Los ‘citizens’ persiguen al líder Arsenal, respecto al que pueden colocarse a dos puntos en caso de victoria en su visita a un Sunderland que menos de un mes atrás ya fue goleador por el City (3-0).
Sunderland vs. Manchester City: ¿cómo llegan a la fecha 19 de la Premier League 2026?
Sunderland se presentará al compromiso tras empatar 1-1 en condición de local con Leeds United. Por su lado, el Manchester City venció en la anterior jornada de la Premier League 1-2 al Nottingham Forest.
¿Cuándo y dónde juegan Sunderland vs Manchester City EN VIVO por la Premier League 2026?
El partido entre Sunderland vs. Manchester City por la Premier League 2025-2026 se disputará el jueves 1 de enero en el Stadium of Light, en Sunderland (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 48 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Sunderland vs Manchester City EN VIVO por la Premier League 2026?
- En Perú, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.
¿Dónde ver el Sunderland vs Manchester City EN VIVO por TV y streaming?
El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN en TV y mediante Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de TNT y HBO MAX. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.
Sunderland vs Manchester City: alineaciones posibles
Sunderland: R. Roefs; T. Hume, N. Mukiele, Omar Alderete, D. Cirkin; Granit Xhaka ©, L. Geertruida, C. Rigg, E. Le Fée, S. Adingra; y B. Brobbey.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Bernardo Silva ©, Nico González, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden; y Erling Haaland.
Sunderland vs. Manchester City: últimos resultados
- 27/12/2025 | Sunderland 1-1 Leeds – Premier League
- 20/12/2025 | Brighton 0-0 Sunderland – Premier League
- 17/12/2025 | Sunderland 1-0 Newcastle – EFL Cup
- 27/12/2025 | Nottingham Forest 1-2 Manchester City – Premier League
- 20/12/2025 | Manchester City 3-0 West Ham – Premier League
- 17/12/2025 | Manchester City 2-0 Brentford – EFL Cup