Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Manchester City vs. Sunderland: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Premier League 2026?

Manchester City vs. Sunderland: ¿dónde ver EN VIVO el partido de Premier League 2026?
Manchester City vs. Sunderland: ¿dónde ver EN VIVO el partido de Premier League 2026? | Fuente: Manchester City
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido entre el Sunderland y Manchester City, en el comienzo de un nuevo año en la Premier League.

Sunderland vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este jueves 1 de enero en el Stadium of Light, en Sunderland, por la fecha 19 de la Premier League 2025-2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Con ocho victorias consecutivas para cerrar el 2025, el Manchester City apunta a mantener esa racha en el comienzo del nuevo año. Pep Guardiola ha consolidado la base de su equipo, con Donnaruma en el arco, Cherki siendo la sensación ofensiva y el talento goleador de Haaland.

Los ‘citizens’ persiguen al líder Arsenal, respecto al que pueden colocarse a dos puntos en caso de victoria en su visita a un Sunderland que menos de un mes atrás ya fue goleador por el City (3-0).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sunderland vs. Manchester City: ¿cómo llegan a la fecha 19 de la Premier League 2026?

Sunderland se presentará al compromiso tras empatar 1-1 en condición de local con Leeds United. Por su lado, el Manchester City venció en la anterior jornada de la Premier League 1-2 al Nottingham Forest.

¿Cuándo y dónde juegan Sunderland vs Manchester City EN VIVO por la Premier League 2026?

El partido entre Sunderland vs. Manchester City por la Premier League 2025-2026 se disputará el jueves 1 de enero en el Stadium of Light, en Sunderland (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 48 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sunderland vs Manchester City EN VIVO por la Premier League 2026?

  • En Perú, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 2:00 p.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Sunderland vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Sunderland vs Manchester City EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN en TV y mediante Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de TNT y HBO MAX. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Sunderland vs Manchester City: alineaciones posibles

Sunderland: R. Roefs; T. Hume, N. Mukiele, Omar Alderete, D. Cirkin; Granit Xhaka ©, L. Geertruida, C. Rigg, E. Le Fée, S. Adingra; y B. Brobbey.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Bernardo Silva ©, Nico González, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden; y Erling Haaland.

Sunderland vs. Manchester City: últimos resultados

  • 27/12/2025 | Sunderland 1-1 Leeds – Premier League
  • 20/12/2025 | Brighton 0-0 Sunderland – Premier League
  • 17/12/2025 | Sunderland 1-0 Newcastle – EFL Cup

  • 27/12/2025 | Nottingham Forest 1-2 Manchester City – Premier League
  • 20/12/2025 | Manchester City 3-0 West Ham – Premier League
  • 17/12/2025 | Manchester City 2-0 Brentford – EFL Cup
Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Manchester City Sunderland Premier League Videos más vistos Ligas europeas

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA