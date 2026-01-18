Partidos de hoy, lunes 19 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Elche vs Sevilla por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 19 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga - España
3:00 p.m. | Elche vs Sevilla - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
3:00 p.m. | Brighton vs Bournemouth - Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
12:30 p.m. | Cremonese vs Hellas Verona - Disney+
2:45 p.m. | Lazio vs Como - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Argentina
7:15 p.m. | Estudiantes LP vs Ituzaingó - TyC Sports
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
4:00 p.m. | Cúcuta vs Once Caldas - RCN
Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay
7:00 p.m. | Racing de Uruguay vs U. de Concepción - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Besiktas vs Kayserispor - ESPN 5, Disney+