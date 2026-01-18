Real Madrid vs Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 7 de la Champions League?

En busca de los ocho primeros. Real Madrid recibe a Mónaco en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 7 de la fase liga de la UEFA Champions League.

El cuadro español buscará limpiarse la cara en el torneo continental, donde se ubica en el séptimo lugar con 12 unidades. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, tras la salida de Xabi Alonso, vive un momento complicado. La caída en la final de la Supercopa y la eliminación en la Copa del Rey han generado un malestar general. De hecho, un sector pide la salida de Florentino Pérez y la de algunos jugadores importantes.

Al frente estará Mónaco que, si bien es cierto no ha perdido en sus últimos cinco partidos de Champions League, apenas lleva sumados nueve unidades. Caso contrario en la Ligue 1, que perdió sus últimos cuatro partidos.

¿A qué hora juega y dónde ver el partido? El cotejo se jugará el martes 20 de enero en el Santiago Bernabéu, desde las 2:00 p.m. hora peruana. Se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+. También podrás seguirlo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Real Madrid vs Mónaco: ¿cómo llegan a la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?



Real Madrid regresó a los entrenamientos tras el triunfo ante Levante, en un partido marcado por la hostilidad de la afición. A dos días del duelo ante Mónaco, Rüdiger, con un problema de rodilla, y Rodrygo, que arrastra un golpe de la Supercopa de España, no pudieron regresar a la dinámica de grupo en el entrenamiento del Real Madrid.



El técnico madridista cuenta con las bajas seguras de Trent Alexander-Arnold, Éder Militao y Ferland Mendy, que prosiguieron con los planes de recuperación de sus respectivas lesiones, y no será hasta el lunes cuando juntará a todos sus jugadores disponibles y decidirá el equipo titular, pendiente de la evolución de Rodrygo.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Mónaco en vivo por la fecha 7 de la fase liga de Champions League 2026?



El partido entre Real Madrid vs Mónaco se disputará el martes 20 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene capacidad para 84 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Mónaco en vivo por la fase liga de Champions League 2026?



En Perú , el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Mónaco en vivo por TV?



El partido entre Real Madrid vs Mónaco se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. También se transmitirá por Disney+. Además, podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Real Madrid vs Mónaco: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.

Mónaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin; Biereth y Balogun.