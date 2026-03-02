Lionel Messi le preguntó a jugadores del Orlando City si querían su autógrafo tras doblete [VIDEO]

A gran nivel. Lionel Messi fue el mejor jugador del partido del pasado domingo en el que Inter Miami le ganó 4-2 a Orlando City por la segunda fecha de la temporada regular de la MLS.

Resulta que Lionel Messi firmó un doblete en la remontada del Inter Miami sobre Orlando City, el cual no tuvo al volante peruano Wilder Cartagena por lesión. Durante el cotejo, el delantero argentino tuvo un duelo aparte con el banco de suplentes del elenco local.

Es por ello que cuando firmó sus dos goles, Messi se dirigió al banquillo de Orlando y tuvo un claro gesto que se viralizó rápidamente en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Los gestos de Lionel Messi al banquillo de Orlando City. | Fuente: Apple TV

Según las imágenes de la transmisión del cotejo, 'Leo' se dirigió a sus rivales preguntándoles si es que querían un autógrafo.

Messi, la figura del Inter Miami

Incluso, cuando el cotejo iba 2-0 a favor del conjunto local, al internacional con la Selección de Argentina -campeón en el Mundial Qatar 2022- tuvo breves palabras con el director técnico Óscar Pareja.

Orlando City golpeó primero y se fue al descanso con ventaja de 2-0. Una pérdida en salida derivó en el primer gol morado obra de Marco Pasalic, mientras que el argentino Martín Ojeda amplió la diferencia a los 24 minutos con un remate cruzado, aprovechando las dudas defensivas del cuadro visitante.

En el complemento es que llegó la reacción del Inter Miami. El descuento lo marcó el argentino Mateo Silvetti con un potente derechazo, y poco después Lionel Messi igualó el encuentro con un espectacular disparo desde fuera del área que se clavó en la escuadra, devolviendo la esperanza a su equipo.

Cuando el partido estaba abierto, el venezolano Telasco Segovia puso el 2-3 tras una asistencia del crack argentino y en el minuto 90 el propio capitán sentenció el duelo con un tiro libre, ante el que el arquero rival pudo hacer más.