"Esta es mi segunda oportunidad": Laura Spoya descarta victimizarse y reflexiona sobre accidente en Surco

Laura Spoya descartó victimizarse y volvió a reflexionar sobre el accidente vehicular que sufrió en horas de la madrugada en Surco el último 12 de febrero.

En su retorno, este lunes, al podcast La Manada, donde conduce junto a Mario Irivarren y GerardoPe, la exMiss Perú se refirió a sus detractores asegurando que no pedirá que cambien su opinión sobre ella.

“A la gente que puede tener como muchas opiniones respecto a lo que puede haber pasado, a lo que no, le digo que fue un accidente. No estoy victimizándome. Estoy hablando normal, creo yo, pero no voy a cambiar la percepción de la gente y está bien y lo respeto y le pido disculpas a la gente que lo piensa como tal”, sostuvo.

En otro momento, recalcó que el accidente sufrido pudo ser en horas de la mañana o en la tarde, descartando que haya hecho alguna maniobra temeraria en la noche.

“Lamentablemente, si yo tenía que hacer algo a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, eso es algo muy personal, pero le pido disculpas a la gente que piensa lo contrario”, mencionó.

Del mismo modo, consideró que tuvo “suerte” que no haya habido alguna víctima en la pista. “Tuve la suerte de que haya sido en un momento en donde no haya salido afectada una tercera persona, porque definitivamente eso hubiera cambiado el destino de mi vida completamente y el destino de otra persona también”, comentó.

Además, Spoya señaló que siempre colaboró con la investigación policial negando que haya querido obstruir los hechos.

“Aquí la afectada fui yo, pero decirles que yo siempre colaboré con todos los procesos que se tuvieron que seguir. Nunca traté de hacer algo distinto, porque realmente yo estaba inmovilizada y he seguido con todos los protocolos: policía, serenazgo, equipo de rescate, bomberos, darles las gracias del caso”, añadió.