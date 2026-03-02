Últimas Noticias
"Esta es mi segunda oportunidad": Laura Spoya descarta victimizarse y reflexiona sobre accidente en Surco

Laura Spoya reflexiona sobre su accidente en Surco tras su regreso en podcast La Manada.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En su regreso al podcast 'La Manada', Laura Spoya lamentó las críticas en su contra por causar accidente vehicular en Surco. “Aquí la afectada fui yo”, expresó.

Laura Spoya descartó victimizarse y volvió a reflexionar sobre el accidente vehicular que sufrió en horas de la madrugada en Surco el último 12 de febrero.

En su retorno, este lunes, al podcast La Manada, donde conduce junto a Mario Irivarren y GerardoPe, la exMiss Perú se refirió a sus detractores asegurando que no pedirá que cambien su opinión sobre ella.

“A la gente que puede tener como muchas opiniones respecto a lo que puede haber pasado, a lo que no, le digo que fue un accidente. No estoy victimizándome. Estoy hablando normal, creo yo, pero no voy a cambiar la percepción de la gente y está bien y lo respeto y le pido disculpas a la gente que lo piensa como tal”, sostuvo.

En otro momento, recalcó que el accidente sufrido pudo ser en horas de la mañana o en la tarde, descartando que haya hecho alguna maniobra temeraria en la noche.

“Lamentablemente, si yo tenía que hacer algo a las tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, eso es algo muy personal, pero le pido disculpas a la gente que piensa lo contrario”, mencionó.

Del mismo modo, consideró que tuvo “suerte” que no haya habido alguna víctima en la pista. “Tuve la suerte de que haya sido en un momento en donde no haya salido afectada una tercera persona, porque definitivamente eso hubiera cambiado el destino de mi vida completamente y el destino de otra persona también”, comentó.

Además, Spoya señaló que siempre colaboró con la investigación policial negando que haya querido obstruir los hechos.

“Aquí la afectada fui yo, pero decirles que yo siempre colaboré con todos los procesos que se tuvieron que seguir. Nunca traté de hacer algo distinto, porque realmente yo estaba inmovilizada y he seguido con todos los protocolos: policía, serenazgo, equipo de rescate, bomberos, darles las gracias del caso”, añadió.

Laura Spoya fue operada de la columna tras sufrir accidente vehicular en Surco.
Laura Spoya afirma que “interiorizó” lo sucedido: “Voy a cambiar”

Laura Spoya aseguró puedo “interiorizar” lo sucedido luego de estar internada en una clínica local donde la operaron de la columna.

“Dentro de la clínica no había interiorizado como me sentí porque estaba más preocupada de no moverme. Les voy a enseñar (mi espalda), pero es literalmente, un pedacito el que impidió el que me quedara parapléjica”, explicó.

De igual manera, la conductora de televisión recalcó que estaba confundida porque “nunca la habían operado y tampoco se había fracturado en su vida”.

“Para comenzar, saber que tenía que pasar por una operación donde me entubaron. Me daba miedo la anestesia general. Yo no estaba interiorizando”, expresó.

Es así como una vez que llegó a su casa, recalcó que pudo recién reflexionar sobre lo sucedido. “Puedo sentir, de verdad, que esto para mí es una segunda oportunidad, y verla como mi última oportunidad también y que por algo estoy aquí”, declaró.

Por último, Laura Spoya consideró que el hecho de salvarse de “un accidente tan aparatoso” le permite saber que todavía tiene muchas cosas por hacer. “Más allá de ser una buena madre para mis hijos, busco ser una mejor amiga, hija y hermana”, acotó.

“Voy a cambiar. No soy perfecta y sé que la cago constantemente. Soy humana. Siempre me ha gustado vivir el día a día sin pensar demasiado. Para mí ha sido un choque fuerte para reestructurar mi vida en general, en lo que necesito”, exclamó la exreina de belleza.

Laura Spoya se comunicó con Mario Irivarren y GerardoPe en su podcast La Manada.
¿Qué pasó con Laura Spoya?

En la madrugada del último jueves, 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en el distrito limeño de Surco.

El hecho ocurrió cuando la camioneta negra en la que se desplazaba terminó impactando contra una pared en la avenida El Polo.

De acuerdo con información preliminar de Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incidente se registró alrededor de las 3:00 a.m. en la cuadra 10 de la referida vía, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según los reportes, Spoya se encontraba al volante cuando se desplazaba por la vía y habría perdido el control del vehículo, chocando directamente contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El impacto activó de inmediato las bolsas de aire, y la unidad resultó con graves daños.

Tras el choque, unidades de emergencia llegaron al lugar y auxiliaron a la ex Miss Perú. Posteriormente fue trasladada a una clínica cercana en Surco, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial. La Policía Nacional investiga el caso.

