Real Madrid sigue sumando malas noticias: Jude Bellingham será baja un mes y se perderá los playoffs de la Champions League

Jude Bellingham, volante de Real Madrid, estará un mes de baja y se perderá los playoffs de la Champions League ante el Benfica, tras sufrir una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda ante el Rayo.



El futbolista inglés cayó lesionado a los nueve minutos del partido de LaLiga del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, al sufrir un problema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo en el momento que realizaba una pared con Franco Mastantuono.



Jude Bellingham y los partidos que se perderán

El Real Madrid sometió horas después a Jude Bellingham a una resonancia magnética que confirmó la gravedad del problema muscular.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", indicó el parte médico del club blanco.



Bellingham se perderá los duelos ligueros del Real Madrid ante el Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe, así como la eliminatoria ante el Benfica de la Liga de Campeones.

De esta manera, Bellingham se suma en una enfermería donde se encuentra Éder Militao, que tiene dos meses por delante aún de baja por una lesión muscular. Los que sí se han recuperado son Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, a

