Buscará el tricampeonato: Alianza Lima jugará amistosos ante populares clubes de Chile

Como parte de su preparación previo al inicio del torneo local, Alianza Lima Femenino viaja hoy a Chile para enfrentar a Universidad de Católica y Universidad de Chile, a efectuarse el 20 y 22 de febrero, respectivamente.

Tras haber vencido por 3-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) en la Noche Blanquiazul el pasado 5 de febrero, las dirigidas por José Letelier van en búsqueda de más triunfos que contribuyan a su preparación para el torneo y lograr el ansiado campeonato 2026.

Sobre esto, Sisy Quiroz, subgerente de divisiones femeninas de Alianza, sostuvo: “Como parte de nuestra pretemporada, hemos programado estos dos partidos amistosos en Chile frente a Universidad Católica y Universidad de Chile, que son rivales de alto nivel competitivo. Este tipo de encuentros nos permite seguir consolidando el funcionamiento colectivo del equipo con miras al inicio de la Liga Femenina. Sabemos que serán partidos de alta intensidad y exigencia, que resultan fundamentales para nuestro proceso de preparación”.

Además, Sisy Quiroz destacó la intención que tiene el comando técnico para este año: “Estos partidos también son importantes para que el comando técnico pueda seguir trabajando con los nuevos refuerzos y acompañar su proceso de adaptación al modelo de juego del profesor. Forma parte de una etapa clave de construcción del equipo, que busca consolidar una identidad futbolística clara y que las jugadoras lleguen en óptimas condiciones al inicio del campeonato”.

El torneo peruano tiene previsto que arrancar en marzo próximo. Alianza va en búsqueda de su tercer campeonato al hilo y también de una nueva clasificación a la Copa Libertadores.