Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

LaLiga EA Sports: Real Madrid se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 3

Real Madrid se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 3
Real Madrid se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Real Madrid y Mallorca se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje de José Sánchez Martínez. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid se enfrenta mañana ante Mallorca para disputar el partido por la fecha 3, en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 14:30 horas.

Así llegan Real Madrid y Mallorca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será José Sánchez Martínez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Getafe622003
16Mallorca12011-3

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Mallorca, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Real Madrid Mallorca LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA