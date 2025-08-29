LaLiga EA Sports: Real Madrid se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 3

Real Madrid y Mallorca se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje de José Sánchez Martínez. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.

Real Madrid se enfrenta mañana ante Mallorca para disputar el partido por la fecha 3, en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 14:30 horas.

Así llegan Real Madrid y Mallorca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será José Sánchez Martínez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 4 Getafe 6 2 2 0 0 3 16 Mallorca 1 2 0 1 1 -3

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

