Tottenham en su momento más crítico: despidió a su técnico Thomas Frank

Toma de decisiones. Tottenham comunicó este miércoles el despido de Thomas Frank tras los malos resultados que ha cosechado el equipo en las últimas jornadas de la Premier League.



El danés, que sustituyó a Ange Postecoglou, apenas ha durado nueve meses en el cargo donde, lejos de mejorar los resultados de su antecesor, que al menos ganó la Europa League, tiene al equipo peleando por no descender al Championship.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

Thomas Frank y su etapa en Tottenham

En su etapa en el Tottenham, que comenzó en junio, Frank solo ha conseguido trece triunfos. El resto fueron empates (11) y derrotas (13). Cinco de esas victorias han llegado en la Champions League, el único oasis del danés, que había conseguido estirar su crédito en el club al clasificar a los Spurs a los octavos de final de la competición.



En la Premier League es decimosexto, solo tres puntos por encima del descenso, mientras que en las copas domésticas cayó en su debut en la FA Cup contra el Aston Villa y en segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.



El clavo en el ataúd de Frank fue la derrota este martes contra el Newcastle, lo que implica que el equipo solo ha ganado en casa un encuentro en este 2026, además de haber perdido cinco de los últimos nueve encuentros entre todas las competiciones.



Solo en Premier, el Tottenham lleva ocho partidos sin ganar, la peor racha del equipo desde que lo dirigió Juande Ramos en 2008. Además, en el Tottenham Hotspur se ha hecho habitual que el equipo sea abucheado.



Los numerosos problemas de Thomas Frank en Tottenham

El trabajo de Frank en el Tottenham empaña los buenos años que vivió en el Brentford, al que subió a la Premier League y mantuvo durante varias temporadas, consolidándolo como un club de media tabla y con aspiraciones europeas.



Además de los problemas en el campo, Frank ha tenido que lidiar con cambios en la directiva, con la salida de Daniel Levy, histórico mandamás del club, problemas con el capitán Cristian 'Cuti' Romero, que ha criticado a la directiva en varias ocasiones, y con indisciplinas como la Yves Bissouma, que fue apartado por llegar tarde en repetidas ocasiones.



El danés también ha tenido que hacer frente a una crisis de lesiones que le obligó a jugar partidos con hasta once bajas del primer equipo. Esto, sin embargo, no ha servido como excusa a un técnico que ha recibido fichajes por valor de 265 millones desde el pasado verano con incorporaciones como Xavi Simmons, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Kevin Danso y la cesión de Randal Kolo Muani.



Desde la marcha de Mauricio Pochettino en 2019, el Tottenham ha sido incapaz de encontrar la estabilidad en su banquillo. Desde entonces, José Mourinho, Antonio Conte, Nuno Espirito Santo, Postecoglou y Frank no han podido asentarse en el norte de Londres.



El despido de Frank da once días al Tottenham para buscar soluciones, ya que el club no juega en la FA Cup que se disputa este fin de semana y su próximo encuentro no será hasta el 22 de febrero contra el Arsenal.

