Premier League: West Ham United quiere vencer y quitarle la racha positiva a Manchester United

Manchester United se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 15:15 horas.
Mañana desde las 15:15 horas, West Ham United recibirá a Manchester United en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 26 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Manchester United
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United ganó el encuentro previo ante Burnley por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 10 goles a favor.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United llega triunfante luego de ver caer a Tottenham con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 44 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (12 PG - 8 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|56
|25
|17
|5
|3
|32
|2
|Manchester City
|50
|25
|15
|5
|5
|27
|3
|Aston Villa
|47
|25
|14
|5
|6
|9
|4
|Manchester United
|44
|25
|12
|8
|5
|10
|18
|West Ham United
|23
|25
|6
|5
|14
|-17
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Horario West Ham United y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas