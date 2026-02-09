Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: West Ham United quiere vencer y quitarle la racha positiva a Manchester United

West Ham United quiere vencer y quitarle la racha positiva a Manchester United
West Ham United quiere vencer y quitarle la racha positiva a Manchester United
Nota IA

por Nota IA

·

Manchester United se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 15:15 horas.

Mañana desde las 15:15 horas, West Ham United recibirá a Manchester United en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Manchester United

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Burnley por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 10 goles a favor.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega triunfante luego de ver caer a Tottenham con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 44 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (12 PG - 8 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City5025155527
3Aston Villa472514569
4Manchester United4425128510
18West Ham United23256514-17

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Horario West Ham United y Manchester United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
West Ham United Manchester United Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA