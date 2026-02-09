Premier League: West Ham United quiere vencer y quitarle la racha positiva a Manchester United

Manchester United se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground mañana a las 15:15 horas.

Mañana desde las 15:15 horas, West Ham United recibirá a Manchester United en el estadio Boleyn Ground, por la fecha 26 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Manchester United

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Burnley por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 10 goles a favor.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega triunfante luego de ver caer a Tottenham con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 44 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (12 PG - 8 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 4 Manchester United 44 25 12 8 5 10 18 West Ham United 23 25 6 5 14 -17

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Manchester United, según país