Ciro Messi se corona campeón con el Inter Miami y celebra como su padre

El hijo de Lionel Messi ganó la Weston Cup con la categoría Sub 8 del club.

El hijo de Lionel Messi sigue dando que hablar a pesar de sus escasos 8 años. Ciro Messi se proclamó campeón de su categoría junto a Inter Miami en la Weston Cup Showcase. El menor de la familia celebró el título levantando el trofeo rodeado de sus compañeros, en una escena que recordó a los festejos de su padre en el fútbol profesional.

La consagración del menor de los Messi llegó en un torneo reconocido en el fútbol formativo de Estados Unidos, donde participan academias y clubes que apuestan por el desarrollo de nuevos talentos. El hijo de Lionel Messi es una de las pequeñas promesas del club ya que en reiteradas oportunidades a demostrado su talento heredado.

.



Las imágenes del festejo recordaron inevitablemente a los momentos vividos por su padre, Lionel Messi, al festejan junto a sus compañeros de equipo levantando el trofeo. Todo bajo la atenta mirada del consagrado jugador y su madre Antonella Rocuzzo.

Los tres hijos de Lionel Messi, Thiago, Mateo y Ciro, destacan en las divisiones menores del Inter Miami. En una entrevista Lionel Messi ya había adelantado el gusto de sus hijos por el fútbol: “Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Ciro es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada”.

En la casa de los Messi el fútbol siempre está presente. Padre e hijos aprovechan sus tardes libres para jugar con una pelota y las imágenes siempre son compartidas por Lionel en sus redes sociales o en las de Antonella.