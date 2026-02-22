Fuera de sus casillas: Lionel Messi buscó encarar a un árbitro tras goleada al Inter Miami [VIDEO]

No pudo ser para Lionel Messi y compañía. Y es que el Inter Miami fue goleado 3-0 a manos de LAFC como visitante en lo que fue la primera fecha de la MLS 2026.

Si bien Inter Miami tuvo chances para anotar fuera de casa, no estuvo fino de cara al arco de LAFC en el Rose Bowl. Es así que, el elenco local goleó a las 'Garzas', que son los vigentes campeones de la MLS, en la jornada inaugural de la nueva temporada del fútbol en Estados Unidos.

Tras el cotejo, Messi no quedó para nada contento por la actuación del árbitro Pierre Luc Lauziere, según imágenes que se han revelado en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

'Leo' fue a buscar al referí en el túnel de los vestuarios. El delantero argentino consideraba que su actuación perjudicó a su elenco.

Todo lo que pasó con Lionel Messi

Es más, se puede observar que el uruguayo Luis Suárez tuvo que contener al también exFC Barcelona y PSG para que este último no se vaya en contra del árbitro.

Por otra parte, el entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami, su compatriota Javier Mascherano, consideró que la diferencia en el marcador no se vio reflejada en el campo de juego.

"Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", indicó el popular 'Jefecito' en conferencia de prensa.

Además, agregó el DT del monarca de la MLS añadió que "Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho. El equipo tuvo pasajes en los que controló el partido. Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota, el único responsable soy yo".