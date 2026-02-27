Premier League: Por la fecha 28 se enfrentarán Burnley y Brentford

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Brentford, que se jugará el sábado 28 de febrero desde las 10:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Samuel Barrott.

Brentford y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 28 de febrero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Brentford

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley igualó 1-1 frente a Chelsea. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 10 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford perdió ante Brighton and Hove por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 7.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 19 puntos (4 PG - 7 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 40 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (12 PG - 4 PE - 11 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 7 Brentford 40 27 12 4 11 3 19 Burnley 19 27 4 7 16 -23

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Everton: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Bournemouth: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fulham: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Bournemouth: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Wolverhampton: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Leeds United: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Brentford, según país