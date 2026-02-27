Liga de Francia: Stade Rennes y Toulouse se encuentran en la fecha 24

Todo lo que tienes que saber en la previa de Stade Rennes vs Toulouse. El duelo, a disputarse en el estadio Roazhon Park el sábado 28 de febrero, comenzará a las 11:00 horas y será dirigido por Stephanie Frappart.

Stade Rennes recibe el próximo sábado 28 de febrero a Toulouse por la fecha 24 de la Ligue 1, a partir de las 11:00 horas en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Toulouse

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes sacó un triunfo frente a Auxerre, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 perdidos, con una cifra de 10 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Toulouse logró empatar 1-1 ante Paris FC. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

El local está en el sexto puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 31 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 7 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Stephanie Frappart.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 54 23 17 3 3 33 2 Lens 52 23 17 1 5 24 3 Olympique Lyon 45 23 14 3 6 14 6 Stade Rennes 37 23 10 7 6 2 10 Toulouse 31 23 8 7 8 6

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Nice: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 25: vs Olympique de Marsella: 7 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y Toulouse, según país