LaLiga EA Sports: Barcelona enfrenta a Villarreal buscando seguir en la cima de la tabla

Te contamos la previa del duelo Barcelona vs Villarreal, que se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo sábado 28 de febrero a las 10:15 horas.

Así llegan Barcelona y Villarreal

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona derrotó por 3 a 0 a Levante en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 3 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Valencia. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 6.

Barcelona ha mantenido una racha impresionante en el estadio Estadio Johan Cruyff, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 0 a 2.

El local está puntero con 61 puntos (20 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 51 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (16 PG - 3 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 61 25 20 1 4 42 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Villarreal 51 25 16 3 6 20 4 Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 19 5 Betis 42 25 11 9 5 10

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Athletic Bilbao: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Elche: 8 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Alavés: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Real Sociedad: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

