Champions League: Tottenham recibirá a Slavia Praga por la fecha 6

Te contamos la previa del duelo Tottenham vs Slavia Praga, que se enfrentarán en el Tottenham Hotspur Stadium mañana a las 15:00 horas.

Tottenham y Slavia Praga se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Champions y se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium.

Así llegan Tottenham y Slavia Praga

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham no quiere lamentar otra caída: 3 a 5 finalizó su partido frente a PSG. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Athletic Bilbao. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 8 en contra.

Horario Tottenham y Slavia Praga, según país