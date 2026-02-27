Premier League: Por la fecha 28, Newcastle United recibirá a Everton

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Everton. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 28 de febrero a las 10:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.

El duelo entre Newcastle United y Everton correspondiente a la fecha 28 se disputará en el estadio St. James Park desde las 10:00 horas, el sábado 28 de febrero.

Así llegan Newcastle United y Everton

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Manchester City. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

A Everton no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Manchester United. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-4 a favor de Newcastle United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 36 puntos (10 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita sumó 37 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 7 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 9 Everton 37 27 10 7 10 -2 11 Newcastle United 36 27 10 6 11 -1

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Manchester United: 4 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Burnley: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Arsenal: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Everton, según país