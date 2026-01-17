Liga de Francia: Nantes se enfrentará ante Paris FC por la fecha 18

Paris FC se mide ante Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 18 de enero a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Benoît Millot.

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 18 de enero, Paris FC visita a Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1.

Así llegan Nantes y Paris FC

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes ganó el encuentro previo ante Olympique de Marsella por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC cayó derrotado 1 a 2 ante PSG. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 4 goles y recibió 10.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nantes se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (4 PG - 4 PE - 9 PP).

Benoît Millot es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 15 Paris FC 16 17 4 4 9 -9 16 Nantes 14 17 3 5 9 -12

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Horario Nantes y Paris FC, según país