Liga de Francia: Nantes se enfrentará ante Paris FC por la fecha 18

Nantes se enfrentará ante Paris FC por la fecha 18
Nota IA

por Nota IA

·

Paris FC se mide ante Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 18 de enero a las 11:15 horas. El partido será supervisado por Benoît Millot.

A partir de las 11:15 horas el próximo domingo 18 de enero, Paris FC visita a Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1.

Así llegan Nantes y Paris FC

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes ganó el encuentro previo ante Olympique de Marsella por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC cayó derrotado 1 a 2 ante PSG. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 4 goles y recibió 10.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nantes se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (4 PG - 4 PE - 9 PP).

Benoît Millot es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens4017131318
2PSG3917123222
3Olympique de Marsella3217102519
15Paris FC1617449-9
16Nantes1417359-12

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Horario Nantes y Paris FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas
