Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Metz quiere dejar el último lugar de la tabla ante RC Strasbourg

Metz quiere dejar el último lugar de la tabla ante RC Strasbourg
Metz quiere dejar el último lugar de la tabla ante RC Strasbourg
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo RC Strasbourg vs Metz, que se enfrentarán en el estadio la Meinau el próximo domingo 18 de enero a las 09:00 horas. Jérémie Pignard será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 18 de enero a las 09:00 horas.

Así llegan RC Strasbourg y Metz

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg consiguió sólo un punto en su último partido frente a Nice, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Lorient..

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 11 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jérémie Pignard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens4017131318
2PSG3917123222
3Olympique de Marsella3217102519
7RC Strasbourg24177375
18Metz12173311-20

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Metz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
RC Strasbourg Metz ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA