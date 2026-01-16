Liga de Francia: Lens quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Lens y Auxerre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bastien Dechepy.
El cotejo entre Lens y Auxerre, por la fecha 18 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 17 de enero, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.
Así llegan Lens y Auxerre
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens logró un triunfo por 3-0 ante Toulouse. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 10 goles frente a 2 en contra.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre viene de caer derrotado 0 a 2 ante Stade Brestois. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Lens quien ganó 1 a 2.
El local está puntero y alcanzó 40 puntos (13 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 11 PP).
Bastien Dechepy es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|40
|17
|13
|1
|3
|18
|2
|PSG
|39
|17
|12
|3
|2
|22
|3
|Olympique de Marsella
|32
|17
|10
|2
|5
|19
|4
|Lille
|32
|17
|10
|2
|5
|11
|17
|Auxerre
|12
|17
|3
|3
|11
|-13
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 19: vs PSG: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Toulouse: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Lens y Auxerre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas