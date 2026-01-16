Liga de Francia: Lens quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Lens y Auxerre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Bastien Dechepy.

El cotejo entre Lens y Auxerre, por la fecha 18 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 17 de enero, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Así llegan Lens y Auxerre

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens logró un triunfo por 3-0 ante Toulouse. El equipo viene con una buena racha al vencer en 4 encuentros y está listo para dar un nuevo golpe. En estos partidos, ha logrado 10 goles frente a 2 en contra.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de caer derrotado 0 a 2 ante Stade Brestois. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Lens quien ganó 1 a 2.

El local está puntero y alcanzó 40 puntos (13 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 11 PP).

Bastien Dechepy es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 4 Lille 32 17 10 2 5 11 17 Auxerre 12 17 3 3 11 -13

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs PSG: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Toulouse: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Auxerre, según país