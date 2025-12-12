Liga de Francia: Por la fecha 16 se enfrentarán Paris FC y Toulouse

Todos los detalles de la previa del partido entre Paris FC y Toulouse, que se jugará mañana desde las 15:05 horas en el estadio Jean Bouin. Dirige Bastien Dechepy.

Paris FC aguarda mañana la visita de Toulouse, para jugar el partido por la fecha 16 de la Ligue 1, a partir de las 15:05 horas.

Así llegan Paris FC y Toulouse

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC igualó 0-0 frente a Le Havre AC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de un triunfo 1 a 0 frente a RC Strasbourg. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 4 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 5 PP).

Bastien Dechepy fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 9 Toulouse 20 15 5 5 5 2 14 Paris FC 16 15 4 4 7 -5

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Toulouse, según país