Liga de Francia: Angers recibirá a Toulouse por la fecha 21

Te contamos la previa del duelo Angers vs Toulouse, que se enfrentarán en el estadio Raymond-Kopa el próximo domingo 8 de febrero a las 11:15 horas. Clément Turpin será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 11:15 horas.

Así llegan Angers y Toulouse

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers derrotó por 1 a 0 a Metz en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Auxerre. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 10 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Angers resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 30 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (8 PG - 6 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Clément Turpin.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 8 Toulouse 30 20 8 6 6 8 11 Angers 26 20 7 5 8 -4

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Lorient: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lille: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Mónaco: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Le Havre AC: 15 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Paris FC: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Stade Rennes: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Toulouse, según país