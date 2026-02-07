Últimas Noticias
Liga de Francia: Nice se enfrentará ante Mónaco por la fecha 21

Nota IA

por Nota IA

·

Mónaco se mide ante Nice en el estadio Le Grand Stade el domingo 8 de febrero a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Benoît Bastien.

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 8 de febrero, Mónaco visita a Nice en el estadio Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Mónaco

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice llega con resultado de empate, 2-2, ante Stade Brestois. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 11 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega triunfante luego de ver caer a Stade Rennes con un marcador 4-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 1 empató y perdió 3. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG - 3 PE - 9 PP).

Benoît Bastien es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG4820153227
2Lens4620151418
3Olympique de Marsella3920123524
10Mónaco2720839-1
13Nice22206410-11

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 22: vs Olympique Lyon: 15 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Lorient: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Paris FC: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 22: vs Nantes: 13 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Lens: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Angers: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
