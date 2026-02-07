Liga de Francia: Nice se enfrentará ante Mónaco por la fecha 21

Mónaco se mide ante Nice en el estadio Le Grand Stade el domingo 8 de febrero a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Benoît Bastien.
A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 8 de febrero, Mónaco visita a Nice en el estadio Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1.
Así llegan Nice y Mónaco
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice llega con resultado de empate, 2-2, ante Stade Brestois. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 11 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco llega triunfante luego de ver caer a Stade Rennes con un marcador 4-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 1 empató y perdió 3. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el décimo tercer puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG - 3 PE - 9 PP).
Benoît Bastien es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|48
|20
|15
|3
|2
|27
|2
|Lens
|46
|20
|15
|1
|4
|18
|3
|Olympique de Marsella
|39
|20
|12
|3
|5
|24
|10
|Mónaco
|27
|20
|8
|3
|9
|-1
|13
|Nice
|22
|20
|6
|4
|10
|-11
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 22: vs Olympique Lyon: 15 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Lorient: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Paris FC: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 22: vs Nantes: 13 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Lens: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Angers: 28 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas