Liga de Francia: RC Strasbourg quiere volver a ganar ante Lorient

En la previa de RC Strasbourg vs Lorient, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 14 de diciembre desde las 11:15 horas en el estadio la Meinau. El árbitro designado será Gael Angoula.

El próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 11:15 horas, Lorient visita a RC Strasbourg en el estadio la Meinau, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1.

Así llegan RC Strasbourg y Lorient

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg fue derrotado en el Stadium de Toulouse frente a Toulouse por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 8 goles y tiene 4 a favor.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de vencer a Olympique Lyon en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Lorient se quedó con la victoria por 1 a 3.

El anfitrión está en el octavo puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 6 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Gael Angoula.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 8 RC Strasbourg 22 15 7 1 7 5 13 Lorient 17 15 4 5 6 -9

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Mónaco: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Rennes: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nantes: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Horario RC Strasbourg y Lorient, según país