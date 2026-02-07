Dobles Perú vs Alemania en vivo: ¿a qué hora juegan Buse y Huertas del Pino y cómo ver día 2 del Qualifiers de Copa Davis 2026?

En el comienzo del Día 2 de la serie Perú vs Alemania, Ignacio Buse y Conner Huertas del Pino forman dupla en el partido de dobles.

Perú vs. Alemania EN VIVO: se enfrentan este sábado 7 de febrero en el Castello Düsseldorf, en Alemania, por el Día 2 en la primera ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2026.

En un día decidido, Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino chocarán ante Kevin Krawietz (12° ATP Dobles) y Tim Pütz (12° ATP Dobles).

Perú necesita revertir debido que pierde 2-0 tras las derrotas de Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas.

Perú vs Alemania: ¿cómo llegan a los dobles en la serie de los Qualifiers de Copa Davis 2026?



Perú comenzó la serie del Qualifiers de Copa Davis 2026 ante Alemania con derrotas de Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas en singles.

¿Cuándo y dónde juegan Buse y Huertas del Pino en dobles del Perú vs Alemania en Qualifiers de Copa Davis 2026?

¿A qué hora juegan Buse y Huertas del Pino en dobles del Perú vs Alemania en Qualifiers de Copa Davis 2026?

En Perú , el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 7:00 a.m.



, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 7:00 a.m. En Chile, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 9:00 a.m.

En Ecuador, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 7:00 a.m.

En Colombia, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 7:00 a.m.

En Venezuela, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 8:00 a.m.

En Argentina, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 9:00 a.m.

En Brasil, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 7:00 a.m.

En México (CDMX), el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 6:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 7:00 a.m.

En España, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver los dobles del Perú vs Alemania EN VIVO por TV y streaming?

Los qualifiers de la Copa Davis 2026 se podrán ver EN VIVO a través de DSports (610 y 1610 HD). Vía streaming, será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Buse y Huertas del Pino: ¿Cómo les ha ido jugando en dobles con Perú?

Buse jugó en el último partido de dobles de Perú en la Copa Davis. Ante Portugal, 'Nacho' junto a Juan Pablo Varillas perdieron ante su par de Portugal.