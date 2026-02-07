Liga de Francia: Por la fecha 21 se enfrentarán Auxerre y Paris FC

Todos los detalles de la previa del partido entre Auxerre y Paris FC, que se jugará el domingo 8 de febrero desde las 11:15 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps. Dirige François Letexier.

Paris FC y Auxerre se enfrentarán en el estadio L'Abbé-Deschamps el próximo domingo 8 de febrero desde las 11:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1.

Así llegan Auxerre y Paris FC

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre igualó 0-0 frente a Toulouse.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC igualó 2-2 ante Olympique de Marsella en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG - 4 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (5 PG - 6 PE - 9 PP).

François Letexier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 14 Paris FC 21 20 5 6 9 -8 17 Auxerre 13 20 3 4 13 -15

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Metz: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Stade Rennes: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Lorient: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Lens: 14 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Toulouse: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Nice: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y Paris FC, según país