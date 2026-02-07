Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo: partido en Piura por el Torneo Apertura 2026

Atlético Grau recibe a Sport Huancayo en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

Atlético Grau vs Sport Huancayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El equipo de Ángel Comizzo saldrá a la cancha en búsqueda de su primer triunfo de la temporada en la liga peruana de primera división.

Atlético Grau vs Sport Huancayo: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?



Atlético Grau viene de perder por 2-0 ante UTC de visitante, mientras que Sport Huancayo perdió 2-1 ante Alianza Lima de local.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Estadio Miguel Grau de Piura El recinto tiene una capacidad para 25,500 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a la 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a la 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.

En Chile, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Sport Huancayo comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Atlético Grau vs Sport Huancayo en vivo?



El partido de Atlético Grau frente a Sport Huancayo será transmitido por la señal de L1 Max, canales 14 y 714 HD de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs Sport Huancayo: Cuotas y pronósticos