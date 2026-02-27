Serie A: Por la fecha 27 se enfrentarán Como 1907 y Lecce

Todos los detalles de la previa del partido entre Como 1907 y Lecce, que se jugará el sábado 28 de febrero desde las 09:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia. Dirige Francesco Fourneau.

Lecce y Como 1907 se enfrentarán en el estadio Giuseppe Sinigaglia el próximo sábado 28 de febrero desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Lecce

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 venció por 2-0 a Juventus. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce perdió ante Inter por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 4.

El registro reciente de los duelos entre ambos recae a favor del equipo local: han ganado los últimos 3 duelos frente al conjunto visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 45 puntos (12 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (6 PG - 6 PE - 14 PP).

Francesco Fourneau fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 64 26 21 1 4 41 2 Milan 54 26 15 9 2 21 3 Napoli 50 26 15 5 6 12 6 Como 1907 45 26 12 9 5 22 18 Lecce 24 26 6 6 14 -16

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 28: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 28: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

