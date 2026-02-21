Liga de Francia: Se enfrentan Nice y Lorient por la fecha 23

En la previa de Nice vs Lorient, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 22 de febrero desde las 11:15 horas en Le Grand Stade. El árbitro designado será Jérémy Stinat.

El próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 11:15 horas, Lorient visita a Nice en Le Grand Stade, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Ligue 1.

Así llegan Nice y Lorient

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice fue derrotado en el Groupama Stadium frente a Olympique Lyon por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 10 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de vencer a Angers en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lorient se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 7 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérémy Stinat.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 9 Lorient 31 22 8 7 7 -4 14 Nice 23 22 6 5 11 -13

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Paris FC: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Stade Rennes: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Auxerre: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lille: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Nice y Lorient, según país