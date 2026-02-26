Últimas Noticias
Liga de Francia: Lens va en busca de un triunfo ante RC Strasbourg para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo RC Strasbourg vs Lens, que se enfrentarán en la Meinau el próximo viernes 27 de febrero a las 14:45 horas. Clément Turpin será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 24 de la Ligue 1 se jugará el próximo viernes 27 de febrero a las 14:45 horas.

Así llegan RC Strasbourg y Lens

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Mónaco.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg derrotó por 3 a 1 a Olympique Lyon en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 2 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 8 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de caer en su estadio ante Mónaco por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 12 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 52 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (17 PG - 1 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Clément Turpin.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG5423173333
2Lens5223171524
3Olympique Lyon4523143614
4Olympique de Marsella4023124717
7RC Strasbourg342310499

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 25: vs Auxerre: 7 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 25: vs Metz: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Lens, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
