Liga MX: Pumas UNAM intentará cortar la racha positiva de Toluca FC

Palpitamos la previa del choque entre Pumas UNAM y Toluca FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Pumas UNAM ejercerá mañana la localía ante Toluca FC, desde las 22:10 horas y en el marco de la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Pumas UNAM y Toluca FC

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM viene de un resultado igualado, 1-1, ante Tijuana. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos del Clausura

Toluca FC llega con ventaja tras derrotar a Chivas con un marcador 2 a 0. La visita ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 1.

Con 1 victoria y 4 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG - 4 PE), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Necaxa: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Club América: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chivas: 5 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mazatlán: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs FC Juárez: 8 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Querétaro: 5 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 12 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y Toluca FC, según país