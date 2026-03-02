Liga MX: Por la fecha 9 se enfrentarán Pachuca y Necaxa

Todos los detalles de la previa del partido entre Pachuca y Necaxa, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio Hidalgo.

Pachuca aguarda mañana la visita de Necaxa, para jugar el partido por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Pachuca y Necaxa

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca viene de caer por 0 a 1 frente a Mazatlán. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 3 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa perdió ante León por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 7 goles y le han encajado 9.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Pachuca se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Puebla: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cruz Azul: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Santos Laguna: 11 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tijuana: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mazatlán: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Querétaro: 11 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Horario Pachuca y Necaxa, según país