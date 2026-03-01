LaLiga EA Sports: Getafe se enfrentará a Real Madrid por la fecha 26

Real Madrid y Getafe se miden en el estadio Santiago Bernabéu mañana a las 15:00 horas.

Real Madrid y Getafe se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Getafe

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid no pudo ante Osasuna en el El Sadar. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 11 goles y recibió 4.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Sevilla. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 3.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 60 puntos (19 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (8 PG - 5 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 4 Villarreal 51 26 16 3 7 17 13 Getafe 29 25 8 5 12 -9

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Celta: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Elche: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Betis: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Espanyol: 21 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Getafe, según país