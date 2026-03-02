Liga MX: Se enfrentan Atl. de San Luis y Mazatlán por la fecha 9

En la previa de Atl. de San Luis vs Mazatlán, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:00 horas en Alfonso Lastras Ramírez.

Por la fecha 9 del Clausura, Atl. de San Luis y Mazatlán se enfrentan mañana desde las 22:00 horas en Alfonso Lastras Ramírez.

Así llegan Atl. de San Luis y Mazatlán

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis fue derrotado en el Libertad Financiera frente a Puebla por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán viene de vencer a Pachuca en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Mazatlán se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Cruz Azul: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pachuca: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs León: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs CF Monterrey: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toluca FC: 12 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs León: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cruz Azul: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Necaxa: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pumas UNAM: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y Mazatlán, según país