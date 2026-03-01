Últimas Noticias
Serie A: Udinese espera frenar su racha negativa y vencer a Fiorentina

Udinese y Fiorentina se miden en el estadio Stadio Friuli mañana a las 14:45 horas y Luca Pairetto es el elegido para dirigir el partido.

Udinese y Fiorentina se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Fiorentina

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese no pudo ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina venció 1-0 a Pisa en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Fiorentina sacó un triunfo, con un marcador 5 a 1.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 9 PE - 12 PP).

El encuentro será supervisado por Luca Pairetto, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6727221443
2Milan5426159221
3Napoli5327165613
12Udinese32269512-11
16Fiorentina24265912-9

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 28: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Fiorentina, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
