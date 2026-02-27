Liga MX: Cruz Azul necesita el triunfo ante CF Monterrey para llegar a la cima

CF Monterrey y Cruz Azul se enfrentan en el estadio BBVA Bancomer, con el arbitraje de Guillermo Pacheco Larios. El duelo se jugará mañana desde las 20:05 horas.

CF Monterrey se enfrenta mañana ante Cruz Azul para disputar el partido por la fecha 8, en el estadio BBVA Bancomer, desde las 20:05 horas.

Así llegan CF Monterrey y Cruz Azul

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

CF Monterrey busca levantarse de su derrota ante Pumas UNAM en el Olímpico Universitario. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 6 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Cruz Azul lo ganó por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Guillermo Pacheco Larios.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 7 6 0 1 6 2 Cruz Azul 16 7 5 1 1 5 3 Pumas UNAM 15 7 4 3 0 8 4 Toluca FC 15 7 4 3 0 7 9 CF Monterrey 10 7 3 1 3 3

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Querétaro: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigres: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Santos Laguna: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pumas UNAM: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mazatlán: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pachuca: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

