Liga MX: Cruz Azul enfrenta a Santos Laguna para seguir en la punta

A partir de las 20:00 horas, Santos Laguna y Cruz Azul protagonizarán mañana su choque por la fecha 9 del Clausura, en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y Cruz Azul

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Santos Laguna sacó un empate por 2 en su visita a Querétaro.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura

Cruz Azul viene de derrotar a CF Monterrey con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 11 goles y le han convertido 6 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el marcador favoreció a Cruz Azul con un marcador de 3-2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 2 puntos (2 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (6 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Tijuana: 9 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 14 de marzo - 20:07 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Puebla: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Club América: 5 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pachuca: 11 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pumas UNAM: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mazatlán: 21 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pachuca: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Club América: 12 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Horario Santos Laguna y Cruz Azul, según país