Premier League: Manchester United luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Tottenham

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Tottenham. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el sábado 7 de febrero, comenzará a las 07:30 horas y será dirigido por Michael Oliver.

Manchester United recibe el próximo sábado 7 de febrero a Tottenham por la fecha 25 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Tottenham

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United sacó un triunfo frente a Fulham, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 7 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Tottenham logró empatar 2-2 ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 10 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

El local está en el cuarto puesto con 41 puntos (11 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 9 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
4Manchester United412411858
14Tottenham29247892

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester United y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas
