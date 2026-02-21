Serie A: Roma recibirá a Cremonese por la fecha 26

Te contamos la previa del duelo Roma vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 14:45 horas. Marco Di Bello será el árbitro del partido.
Roma y Cremonese se medirán mañana a las 14:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 26 de la Serie A y se disputará en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Roma y Cremonese
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma consiguió sólo un punto en su último partido frente a Napoli, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
Cremonese sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Genoa. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 1 gol y ha recibido 5 en contra.
En sus últimos 3 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma resultó vencedor por 1 a 3.
El local está en el cuarto puesto con 47 puntos (15 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 11 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Marco Di Bello.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|61
|25
|20
|1
|4
|39
|2
|Milan
|54
|25
|15
|9
|1
|22
|3
|Napoli
|50
|25
|15
|5
|5
|13
|4
|Roma
|47
|25
|15
|2
|8
|15
|16
|Cremonese
|24
|25
|5
|9
|11
|-12
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 27: vs Juventus: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 27: vs Milan: 1 de marzo - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas