Premier League: Por la fecha 25 se enfrentarán Burnley y West Ham United

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y West Ham United, que se jugará el sábado 7 de febrero desde las 10:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Darren England.
West Ham United y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 7 de febrero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Premier League.
Así llegan Burnley y West Ham United
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley viene de caer por 0 a 3 frente a Sunderland. Ha empatado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 5 en el arco contrario.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United perdió ante Chelsea por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 8 goles y le han encajado 10.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y West Ham United se llevó la victoria por 3 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 15 puntos (3 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PG - 5 PE - 14 PP).
Darren England fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|53
|24
|16
|5
|3
|29
|2
|Manchester City
|47
|24
|14
|5
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|24
|14
|4
|6
|9
|18
|West Ham United
|20
|24
|5
|5
|14
|-19
|19
|Burnley
|15
|24
|3
|6
|15
|-22
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Brentford: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Burnley y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas