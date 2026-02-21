Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Por una nueva edición de el derbi de la Comunitat, Villarreal recibe a Valencia

Villarreal y Valencia se miden en el Estadio de la Cerámica mañana a las 15:00 horas.

Villarreal y Valencia se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Valencia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal no pudo ante Getafe en el Ciutat de València. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia venció 2-0 a Levante en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 48 puntos (15 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
4Atlético de Madrid4524136517
15Valencia26246810-12

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Barcelona: 28 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Elche: 8 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Alavés: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 26: vs Osasuna: 1 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Alavés: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
