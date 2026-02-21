Liga MX: Pumas UNAM se enfrenta ante la visita CF Monterrey por la fecha 7

Pumas UNAM y CF Monterrey se enfrentan en el estadio Olímpico Universitario, con el arbitraje de Vicente Reynoso Arce. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Pumas UNAM se enfrenta mañana ante CF Monterrey para disputar el partido por la fecha 7, en el estadio Olímpico Universitario, desde las 18:00 horas.

Así llegan Pumas UNAM y CF Monterrey

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM ganó por 3-2 el juego pasado ante Puebla. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

En la jornada anterior, CF Monterrey derrotó 1-0 a León. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Vicente Reynoso Arce.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Pachuca 14 7 4 2 1 4 3 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 4 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 7 CF Monterrey 10 6 3 1 2 5

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toluca FC: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Club América: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Cruz Azul: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Querétaro: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigres: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y CF Monterrey, según país