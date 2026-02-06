Premier League: Wolverhampton quiere vencer y quitarle la racha positiva a Chelsea

Chelsea se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 7 de febrero a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Jarred Gillett.

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 7 de febrero, Chelsea visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Chelsea

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Bournemouth. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega triunfante luego de ver caer a West Ham United con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Chelsea se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 18 PP), mientras que el visitante tiene 40 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (11 PG - 7 PE - 6 PP).

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 5 Chelsea 40 24 11 7 6 15 20 Wolverhampton 8 24 1 5 18 -30

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Chelsea, según país