Liga MX: FC Juárez buscará vencer su racha negativa ante Querétaro

Te contamos la previa del duelo Querétaro vs FC Juárez, que se enfrentarán en el estadio la Corregidora mañana a las 20:00 horas. Luis Santander Aguirre será el árbitro del partido.

Querétaro y FC Juárez se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 del Clausura y se disputará en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y FC Juárez

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Atl. de San Luis. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez viene de caer en su estadio ante Necaxa por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de noviembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Querétaro resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Luis Santander Aguirre.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Pachuca 14 7 4 2 1 4 3 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 13 Querétaro 5 6 1 2 3 -3 15 FC Juárez 4 6 1 1 4 -4

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Club América: 9 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Atlas: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs CF Monterrey: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigres: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y FC Juárez, según país