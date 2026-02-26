Premier League: Wolverhampton se enfrentará ante Aston Villa por la fecha 28

Aston Villa se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Craig Pawson.

Mañana desde las 15:00 horas, Wolverhampton recibirá a Aston Villa en el Molineux Stadium, por la fecha 28 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Aston Villa

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 2-2, ante Arsenal. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aston Villa y Leeds United, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 20 PP), mientras que el visitante tiene 51 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 6 PE - 6 PP).

Craig Pawson es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 20 Wolverhampton 10 28 1 7 20 -33

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Liverpool: 3 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Aston Villa, según país