LaLiga EA Sports: Athletic Bilbao luchará para seguir con su racha positiva ante su rival Rayo Vallecano

Todo lo que tienes que saber en la previa de Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el Estadio de Vallecas el sábado 28 de febrero, comenzará a las 08:00 horas.

Rayo Vallecano recibe el próximo sábado 28 de febrero a Athletic Bilbao por la fecha 26 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Athletic Bilbao

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la jornada previa, Rayo Vallecano igualó 1-1 el juego ante Betis. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 9 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Elche. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 7 en su arco.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 5 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 61 25 20 1 4 42 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Villarreal 51 25 16 3 6 20 8 Athletic Bilbao 34 25 10 4 11 -6 15 Rayo Vallecano 26 24 6 8 10 -9

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Real Oviedo: 4 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Sevilla: 8 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Levante: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Barcelona: 22 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 27: vs Barcelona: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Athletic Bilbao, según país