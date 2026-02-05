Premier League: Se enfrentan Leeds United y Nottingham Forest por la fecha 25

En la previa de Leeds United vs Nottingham Forest, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Peter Bankes.

Por la fecha 25 de la Premier League, Leeds United y Nottingham Forest se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Nottingham Forest

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el Elland Road frente a Arsenal por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 10 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Nottingham Forest acabó en empate por 1-1 ante Crystal Palace. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Nottingham Forest se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 16 Leeds United 26 24 6 8 10 -11 17 Nottingham Forest 26 24 7 5 12 -11

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Nottingham Forest, según país