Premier League: Se enfrentan Leeds United y Nottingham Forest por la fecha 25

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Leeds United vs Nottingham Forest, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Peter Bankes.

Por la fecha 25 de la Premier League, Leeds United y Nottingham Forest se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Nottingham Forest

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United fue derrotado en el Elland Road frente a Arsenal por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 10 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Nottingham Forest acabó en empate por 1-1 ante Crystal Palace. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Nottingham Forest se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
16Leeds United26246810-11
17Nottingham Forest26247512-11

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Brighton and Hove: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Nottingham Forest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
